Trump'tan Liberya Cumhurbaşkanı'na skandal soru: "İngilizceyi nereden öğrendin?"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı ülkelerinden gelen liderleri ağırladı. Trump’ın konuklarından biri ABD’de özgürlüğünü kazanan kölelerin ana yurtları olan Afrika’ya döndüklerinde kurdukları ülke olan Liberya’nın Cumhurbaşkanı Joseph Boakai oldu.

TEPKİ ÇEKEN SORU

Ancak Donald Trump’ın toplantı sırasında yaptığı gaf pes dedirtti. Trump, “Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'nin akıcı İngilizcesinden etkilenerek "Çok iyi İngilizce. Çok güzel. Bu kadar iyi konuşmayı nerede öğrendiniz? Eğitim mi aldınız? Nerede, Liberya'da mı?" sorusunu yöneltti. Liberya Cumhurbaşkanı ise bu soruya "Evet" yanıtını verdi.

ABD’DEN ÖZGÜRLEŞEN SİYAHİLER KURDU

1822’de ABD’de köle olan ve serbest bırakılmalarıyla özgürleşen siyahilerin 1847’de kurduğu Liberya’da resmi dil İngilizce.