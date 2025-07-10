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Trump'tan Liberya Cumhurbaşkanı'na skandal soru: "İngilizceyi nereden öğrendin?"

ABD Başkanı Donald Trump, resmi dilin İngilizce olduğu Liberya’nın cumhurbaşkanına İngilizce’yi nereden öğrendiğini sorması tepki çekti. Liberya, ABD’den özgürlüklerini alan köleler tarafından kurulmuştu.

Trump'tan Liberya Cumhurbaşkanı'na skandal soru: "İngilizceyi nereden öğrendin?"
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı ülkelerinden gelen liderleri ağırladı. Trump’ın konuklarından biri ABD’de özgürlüğünü kazanan kölelerin ana yurtları olan Afrika’ya döndüklerinde kurdukları ülke olan Liberya’nın Cumhurbaşkanı Joseph Boakai oldu.

TEPKİ ÇEKEN SORU

Ancak Donald Trump’ın toplantı sırasında yaptığı gaf pes dedirtti. Trump, “Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'nin akıcı İngilizcesinden etkilenerek "Çok iyi İngilizce. Çok güzel. Bu kadar iyi konuşmayı nerede öğrendiniz? Eğitim mi aldınız? Nerede, Liberya'da mı?" sorusunu yöneltti. Liberya Cumhurbaşkanı ise bu soruya "Evet" yanıtını verdi.

Trump tan Liberya Cumhurbaşkanı na skandal soru: "İngilizceyi nereden öğrendin?" 1

ABD’DEN ÖZGÜRLEŞEN SİYAHİLER KURDU

1822’de ABD’de köle olan ve serbest bırakılmalarıyla özgürleşen siyahilerin 1847’de kurduğu Liberya’da resmi dil İngilizce.

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Donald Trump abd
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