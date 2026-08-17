HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Mekke Anlaşması açıklaması: "Büyük memnuniyet duyuyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşmanın imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Trump'tan Mekke Anlaşması açıklaması: "Büyük memnuniyet duyuyorum"
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump tan Mekke Anlaşması açıklaması: "Büyük memnuniyet duyuyorum" 1

"MEKKE ANLAŞMASI'NIN İMZALANMASINDAN MEMNUNUM"

Paylaşımında, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.

Trump tan Mekke Anlaşması açıklaması: "Büyük memnuniyet duyuyorum" 2

"ÜÇ ÜLKENİN BÜYÜK LİDERLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

ABD Başkanı, "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz." değerlendirmesini yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da otomobil bariyerleri aşarak tarlaya uçtuBursa'da otomobil bariyerleri aşarak tarlaya uçtu
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldıMarmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Donald Trump Mekke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

CHP'nin kapısına kilit vurulmak üzere

CHP'nin kapısına kilit vurulmak üzere

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

SMS gönderildi: Rekor geldi! Bakan Şimşek 'Teşekkür ediyorum' deyip duyurdu

SMS gönderildi: Rekor geldi! Bakan Şimşek 'Teşekkür ediyorum' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.