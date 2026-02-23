HABER

Trump'tan Meksika çıkışı! İlk açıklama geldi: 'Karteller ve uyuşturucu' mesajı

Meksika'da yaşanan kaostan sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, Meksika'nın uyuşturucu ve uyuşturucu kartellerine yönelik çabalarını artırması yönünde çağrı yaptı.

Dünyanın gözü kulağı dün bir anda Meksika'ya çevrildi. CJNG lideri El Mencho'nun öldürülmesi üzerine kartel üyeleri ülkeyi yangın yerine çevirdi. Sokaklar karıştı, ülkede kaos hakim oldu.

TRUMP'TAN MEKSİKA AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili ABD'den gelecek açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

"ÇABALARI ARTIRMALILAR"

Trump, paylaşımında "Meksika uyuşturucu kartelleri ve uyuşturucuya karşı çabalarını artırmalı" ifadeleriyle çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.
Kaynak: DHA

