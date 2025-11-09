HABER

Trump'tan 'Obama' çağrısı! ABD bu çıkışı konuşacak

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde uygulamaya konulan ‘Obamacare’ sigorta uygulamasıyla ilgili çağrıda bulundu. Uygulamanın iptal edilmesini isteyen Trump, kapsamda sağlık sigorta şirketlerine ödenen paraların doğrudan vatandaşlara aktarılmasını önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve 'Obamacare' olarak adlandırılan sigorta uygulaması kapsamında sağlık sigorta şirketlerine her yıl yüz milyarlarca dolar para aktarıldığını belirtti.

Trump tan Obama çağrısı! ABD bu çıkışı konuşacak 1

Trump, "Obamacare kapsamında sigorta şirketlerine gönderilen yüz milyarlarca doların, halkın daha iyi sağlık hizmetlerini kendilerinin alabilmesi için doğrudan onlara gönderilmesini öneriyorum. Başka bir deyişle, bu paraları büyük ve kötü sigorta şirketlerinden alın ve halka verin. Dünyanın en kötü sağlık hizmeti olan ObamaCare'i sonlandırın" ifadelerini kullandı.

Barack Obama Donald Trump abd
