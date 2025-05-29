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Trump'tan Putin'e uyarı: Bizi oyalama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkes müzakerelerine ilişkin uyararak, “Bizi oyalama” dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya geldi.

Trump'tan Putin'e uyarı: Bizi oyalama
Çiğdem Sevinç

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkes müzakerelerine ilişkin uyararak, “Bizi oyalama” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya geldi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkes müzakerelerine ilişkin uyararak, “Putin bizi oyalama. Eğer bizi oyalıyorsa daha farklı şekilde karşılık veririz. Birkaç hafta içinde bizi oylayıp oyalamadığını söyleyeceğim” dedi.

Trump, Ukrayna'da yaşananların büyük hayal kırıklığı olduğunu da ifade etti.

(DHA)

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