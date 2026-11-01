27 ilde 46 kişiyi 37 milyon TL dolandırdılar! 4 tutuklama

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin, 27 farklı ilde yaşayan 46 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık yoluyla elde edilen toplam tutarın 37 milyon 906 bin 851 lira olduğu tespit edildi.

BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda dolandırıcılık olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 13 SIM kart ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallerin ardından şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "2521 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hâkimliğe çıkarılan 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır