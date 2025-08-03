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Trump'tan Rusya'ya nükleer denizaltı hamlesi: Medvedev'in açıklamaları gerilimi tırmandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'in nükleer tehdit içeren açıklamalarına yanıt olarak iki nükleer denizaltıyı Rusya'ya yakın bölgelere konuşlandırdığını duyurdu. Bu hamle, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken, Trump'ın 'nükleer' kelimesine verdiği tepki dikkat çekti.

Trump'tan Rusya'ya nükleer denizaltı hamlesi: Medvedev'in açıklamaları gerilimi tırmandırdı

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in tehditkar söylemleri sonrası ABD Başkanı Trump, iki nükleer denizaltıyı Rusya'ya yakın bölgelere sevk etti.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'in son dönemde yaptığı provokatif açıklamalara sert bir yanıt verdi. Trump, Medvedev'in Rusya'nın nükleer kapasitesine yönelik tehdit içeren ifadeleri üzerine, iki adet nükleer denizaltıyı Rusya'ya yakın bölgelere sevk ettiğini açıkladı. Bu karar, iki ülke arasındaki ilişkilerin zaten gergin olduğu bir dönemde tansiyonu daha da yükseltti.

Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Medvedev'in sözlerinin 'son derece provokatif' olduğunu ve bu tür söylemlerin 'istenmeyen sonuçlara' yol açabileceği endişesini taşıdığını belirtti. Denizaltıların nereye konuşlandırıldığına dair net bir bilgi vermeyen Trump, bu tür bilgilerin ABD askeri protokolleri gereği gizli tutulduğunu ifade etti. Ancak Newsmax'e verdiği bir demeçte, denizaltıların 'Rusya'ya yakın' olduğunu doğruladı.

Medvedev'in son dönemdeki açıklamaları, özellikle Ukrayna'da ateşkes sağlanamaması ve Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırımlar konusunda Trump yönetimini hedef alıyordu. Medvedev, bu tür adımların ABD ve Rusya'yı savaşın eşiğine getirebileceği uyarısında bulunmuştu. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Medvedev'in bu açıklamaları, Kremlin'in yarı resmi sesi olarak değerlendiriliyor.

Trump'ın nükleer denizaltı hamlesi, Medvedev'in açıklamalarına karşı bir uyarı niteliği taşıyor. Trump, 'nükleer' kelimesi duyduğunda dikkat kesildiğini ve bu tür tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. ABD ve Rusya, dünyanın en büyük nükleer cephaneliklerine sahip iki ülke konumunda bulunuyor. Her iki ülkenin de nükleer denizaltılardan oluşan filoları bulunuyor. Bu durum, olası bir çatışmanın potansiyel sonuçları göz önüne alındığında, uluslararası toplumda endişe yaratıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya abd
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