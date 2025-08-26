HABER

Trump'tan 'savaş' çıkışı! "Rusya için kötü olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin konuştu. Anlaşmanın hemen olmasını isteyen Trump, "Bu çok ciddi bir konu. Evet bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak" dedi.

Trump'tan 'savaş' çıkışı! "Rusya için kötü olacak"

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısında Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

"PUTİN VE ZELENSKİY BİR ARAYA GELMELİ"

Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda barış anlaşması yapılmasını çok istediğini söyleyen Trump, bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

SAVAŞ ÇIKIŞI: "RUSYA İÇİN KÖTÜ OLACAK"

ABD Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Putin'in Zelenskiy'i "meşru görmediği için" onunla anlaşma imzalamayacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, "Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık." yanıtını verdi.

Trump, "Bu anlaşmanın tamamlanmasını istiyorum. Bu çok ciddi bir konu. Evet bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum." değerlendirmesini yaparak, Moskova'ya ekonomik yaptırımlar konusundaki açıklamalarını yineledi.

ZELENSKİY İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de "tam olarak masum olmadığını" savunan Trump, Ukrayna'nın kendinden 15 kat büyük bir ülke ile savaşa girmesinin zaten en başta "yanlış" olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı, hem eski Başkan Joe Biden'a hem de Zelenskiy'e şu sözlerle yüklendi:

"Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. 'Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz' diye girmişlerdir. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi. Kendinden 15 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa girmezsin."

Öte yandan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, kabine toplantısında söz aldığı bölümde, ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Trump'ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu savunan Witkoff'un sözleri salonda alkış aldı.

