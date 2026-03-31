Trump'tan savaşa destek olmayan ülkelere rest: "Gidin petrolünüzü kendiniz alın"

ABD Başkanı Donald Trump; savaşta kendilerine yardım etmeyen ülkelere rest çekti. Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle jet yakıtı alamayan ülkelere seslenen Trump, "Gidin petrolünüzü kendiniz alın" dedi. İngiltere'yi hedef koyan Trump, "Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek. ABD artık size yardım etmeyecek" dedi. Uçaklara hava sahasını kapatan Fransa'ya ise "ABD bunu asla unutmayacak" diyerek tepki gösterdi.

Trump'tan savaşa destek olmayan ülkelere rest: "Gidin petrolünüzü kendiniz alın"
Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonucu patlak veren savaş bir ayı geride bıraktı. İran, gelinen noktada Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı. Bu karar küresel ekonomiye de ciddi şekilde etkilerken ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu ve savaşa destek vermeyen ülkelere tepki gösterdi.

Trump tan savaşa destek olmayan ülkelere rest: "Gidin petrolünüzü kendiniz alın" 1

"GİDİN KENDİ PETROLÜNÜZÜ ALIN"

Trump, "Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkeler, örneğin İran'ın başsız bırakılmasına karışmayı reddeden Birleşik Krallık. Size bir önerim var, Birincisi, ABD'den satın alın, bol miktarda bizde var. İkincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve alın! Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek. ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın" dedi.

FRANSA'YA TEPKİ: "ABD BUNU ASLA UNUTMAYACAK"

Trump, Fransa'ya da bir tepki gösterdi ve "Fransa, İsrail’e giden, askeri malzeme yüklü uçakların Fransız hava sahasından geçmesine izin vermedi. Fransa, başarıyla ortadan kaldırılan “İran Kasabı” konusunda hiçbir yardımda bulunmadı! ABD bunu asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

