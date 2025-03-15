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Trump’tan tüm dünyada gündem olan ‘nükleer silah’ çıkışı: ‘Eşi benzeri olmayan bir savaş çıkacak’

15.03.2025 14:00
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ABD Başkanı Trump’tan yine tüm dünyada gündem olan bir çıkış geldi. Trump yaptığı açıklamada Ukrayna'da barış görüşmelerinin başarısız olması halinde Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkacağını, bunun nükleer silahlarla "eşi benzeri olmayan bir savaş" olacağını belirtti.

Trump’tan tüm dünyada gündem olan ‘nükleer silah’ çıkışı: ‘Eşi benzeri olmayan bir savaş çıkacak’

Dünya ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını konuşmaya devam ediyor. Trump bir kez daha Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı yaparak Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halinde Üçüncü Dünya Savaşı'nın "çok kolay" patlak verebileceğini ve yıkıcı nükleer silahlarla "eşi benzeri olmayan bir savaş" olacağını öne sürdü.

ABD Başkanı, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerinin ilerlediğini ancak iki ülkenin barış koşullarında anlaşamaması halinde yıkımın başlayabileceğini söyledi.

Daily Mail'in aktardığına göre Adalet Bakanlığı'na yaptığı konuşmada Trump, başkan olduğundan bu yana büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, savaşı bitirmek için Rusya başbakanı ile görüştüğünü belirtti.

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Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya ile iyi gittiğimizi düşünüyorum, Başkan Putin ile konuşuyoruz, savaşı bitirmek istiyoruz. Rusya ve Ukrayna ile çok iyi görüşmeler yaptık, eğer Rusya ile ateşkes sağlayabilirsek ateşkesi kabul edecekler. Ve bu hiç de kolay değil. Zor bir durum."

Donald Trump, bu açıklamadan önce, Rusya'ya Ukrayna briliklerinin "hayatlarını bağışlama" çağrısı yaptı.

Moskova, Kiev'in geçen ağustos ayında Kursk'a düzenlediği sınır ötesi saldırıda ele geçirdiği toprakların büyük çoğunluğunu, geçtiğimiz hafta içinde hızlı bir karşı saldırıyla geri aldı.

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Putin, Kursk'taki Ukraynalı güçlere silahlarını bırakmaları halinde "yaşam ve onurlu muamele garantisi" verileceğini söyledi.

MİKROFON TRUMP’IN AĞZINA ÇARPTI, MUHABİRE TERS TERS BAKTI

ABD'de bir yayın kuruluşunun mikrofonu, açıklama yapan Başkan Trump'ın ağzına çarptı. Trump muhabire iki kaşını kaldırarak baktı ancak bu durumla dalga geçti. Olayın görüntüsünü Beyaz Saray muhabiri Kellie Meyer X'ten paylaştı.

Mikrofon Trump’ın ağzına çarparken, ABD Başkanı, refleksle gözlerini kapatıp kafasını arkaya doğru eğdi ancak mikrofon bu sefer de yüzünün diğer tarafına geldi. Trump, muhabire “ters ters” baktı ve gazeteci mikrofonu hızla çekti. Trump bu esnada eğlenerek iki kaşını kaldırdı.

ABD Başkanı, muhabiri kastederek, “Bu gece televizyona çıktı. Bu gece büyük bir haber oldu. Bunu gördünüz mü” şeklinde şaka yaptı.

Mikrofonu tutan operatörün hangi medya kuruluşu için çalıştığı belirtilmedi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Donald Trump nükleer silah haberler savaş
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