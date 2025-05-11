Trump'tan Ukrayna-Rusya açıklaması: 'Zelenskiy kabul etmeli'

Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin ve yabancı ülkelerin liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Ukrayna'da ABD'nin önerdiği enerji altyapısına yönelik ateşkesin yanı sıra kendisinin Paskalya Bayramı'nda ve Zafer Bayramı'nda önerdiği ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Putin, Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini belirtmişti.

15 MAYIS ÇAĞRISI

Bu bağlamda, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

UKRAYNA'DAN ATEŞKES ÇIKIŞI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşı sonlandırmak için Rusya'ya 12 Mayıs'tan itibaren ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatmıştı.

ZELESKİY'E İSTANBUL ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump ise "Zelenskiy, Putin ile Perşembe Türkiye'de bir araya gelerek dökülen kana son vermek için müzakereyi kabul etmeli. Ukrayna'nın anlaşma yapacağından şüphelenmeye başlıyorum." dedi.