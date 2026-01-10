Trump'tan Venezuela açıklaması: "Hangi petrol şirketiyle çalışacağımıza birlikte karar vereceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz şirketleri yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD'nin Venezuela petrol endüstrisine müdahalesine ilişkin, "Venezuela ile birlikte çalışacağız. Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz" dedi.

Trump, sözlerine şöyle devam etti; "Venezuela şimdilik bir müttefik gibi gözüküyor. Böyle olmaya devam edeceklerinden eminim. Rusya'yı ve Çin'i burada görmek istemiyoruz. Onları Grönland'da da görmek istemiyoruz."

RUBİO: "VENEZUELA PETROLÜYLE ALINACAK TÜM ÜRÜNLER ABD'DEN ALINACAK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise konuyla ilgili olarak "Venezuela'nın petrol gelirleriyle satın alacağı tüm ürünler ABD'den alınacak" dedi.