HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Venezuela açıklaması: "Hangi petrol şirketiyle çalışacağımıza birlikte karar vereceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro'nun yakalanıp yargılanmak üzere New York'a götürüldüğünde dile getirdiği Venezuela petrolleriyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Trump, "Venezuela ile birlikte çalışacağız. Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Venezuela açıklaması: "Hangi petrol şirketiyle çalışacağımıza birlikte karar vereceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz şirketleri yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD'nin Venezuela petrol endüstrisine müdahalesine ilişkin, "Venezuela ile birlikte çalışacağız. Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz" dedi.

Trump tan Venezuela açıklaması: "Hangi petrol şirketiyle çalışacağımıza birlikte karar vereceğiz" 1

Trump, sözlerine şöyle devam etti; "Venezuela şimdilik bir müttefik gibi gözüküyor. Böyle olmaya devam edeceklerinden eminim. Rusya'yı ve Çin'i burada görmek istemiyoruz. Onları Grönland'da da görmek istemiyoruz."

RUBİO: "VENEZUELA PETROLÜYLE ALINACAK TÜM ÜRÜNLER ABD'DEN ALINACAK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise konuyla ilgili olarak "Venezuela'nın petrol gelirleriyle satın alacağı tüm ürünler ABD'den alınacak" dedi.

Trump tan Venezuela açıklaması: "Hangi petrol şirketiyle çalışacağımıza birlikte karar vereceğiz" 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'den iki ülkeye 45 milyon dolarlık 'istikrar' yardımı ABD'den iki ülkeye 45 milyon dolarlık 'istikrar' yardımı
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Valiliği'nden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısıİstanbul Valiliği'nden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
200 yıllık 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü200 yıllık 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Petrol abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.