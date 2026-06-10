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Trump'tan yeni açıklama: 'Bedelini ödeyecekler'

ABD Başkanı Trump son açıklamasında, "İran harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre bekledi. Şimdi bedelini ödeyecekler." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran'daki enerji santralleri ve köprülere saldırı emri vermeye yakın olduğunu belirtti.

Trump'tan yeni açıklama: 'Bedelini ödeyecekler'
Ufuk Dağ

ABD Başkanı Donal Trump, sosyal medya hesabından İran'la ilgili paylaşımda bulundu. Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda "çok fazla zaman harcadığını" ve bu nedenle "bedelini ödemek zorunda kalacakları" ifadesini kullandı.

Trump tan yeni açıklama: Bedelini ödeyecekler 1

"SADECE LAF VAR"

İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin "artık var olmadığını" belirten Trump, "Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü." yorumunu yaptı.

"BEDEL ÖDEYECEKLER"

Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar." ifadesini kullandı. Trump ayrıca İran'daki enerji santralleri ve köprülere saldırı emri vermeye yakın olduğunu belirtti.

SALDIRILAR 05.00'TE SONA ERMİŞTİ

Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.

ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.

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