Trump'tan yeni Grönland çıkışı! Danimarka'yı işaret edip açıkladı

Bir devlet başkanını kaçırdıktan sonra dünya, ABD'nin yeni hamlesine kilitlenmiş durumda... Yeni operasyon için birçok farklı ülkeyi işaret eden ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda da oldukça ciddi görünüyor. Dün "Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer" açıklamasında bulunduktan sonra Trump'tan bugün de çarpıcı bir Grönland değerlendirmesi geldi. Trump'ın bu sefer hedefinde ise Grönland'ın sahibi Danimarka vardı... İşte haberin tüm detayları!

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Danimarka arasındaki Grönland tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grönland'ın kendileri için "ulusal güvenlik" meselesi olduğunu vurgulayan Trump, bundan sonraki süreci hep beraber takip edip izleyeceklerini belirtti.

"BİZ GİRMEZSEK RUSYA VE ÇİN GİRER"

Rusya ile Çin'in Grönland konusunda ciddi girişimlerde bulunduğunu savunan Trump, "Eğer biz Grönland'a girmezsek Rusya ve Çin girer. Danimarka'nın bu konuda yapabileceği tek bir şey yok ancak biz her şeyi yapabiliriz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, bugün Beyaz Saray'da yapılan ve Danimarka ile Grönland yetkililerinin de katıldığı toplantıya atıfta bulunarak, bu toplantıdan çıkan sonuçlara ilişkin bir brifing alacağını belirtti.

"DANİMARKA'YA GÜVENEMEM"

Trump, "Danimarka'nın kendi başına kendini savunabileceğine güvenemem." yorumunu yaparak, bu ülkenin Grönland konusunda aldığı ilave tedbirlerin hiçbir şekilde yeterli olmadığını savundu.

Bir muhabirin, "Grönland'ı zorla ele geçireceğinizi mi söylüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Trump, "Hayır bunu sen söylüyorsun, ben bunu söylemiyorum. Benim bu konuda ne yapacağımı bilmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Beyaz Saray'da ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmeye ilişkin, Grönland konusunda "Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadıklarını" dile getirmişti.

"ALTIN KUBBE İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

