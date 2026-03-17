Trump'tan yeni İran açıklaması: "Henüz hazır değiliz"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Trump'ın gündeminde İran vardı. NATO'ya sitem edem Trump, hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

NATO AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. NATO için trilyonlarca dolar harcıyoruz fakat onlar bize yardım sağlamıyorlarsa o halde bunun değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. (NATO konusunda) karar vermek için Kongre’nin karar almasına ihtiyacım yok. Muhtemelen biliyorsunuzdur, bu kararı kendim alabilirim" dedi.

"HENÜZ ÇEKİLMEYE HAZIR DEĞİLİZ"

İran’a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği hakkında yaptığı açıklamada Trump, "Eğer şu anda çekilsek, yeniden ayağa kalkmaları 10 yıl sürer. Ama henüz çekilmeye hazır değiliz. Yakın gelecekte çekileceğiz hem de çok yakın bir gelecekte" dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NI ELEŞTİRDİ

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı hedef alarak, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü Keir, zaferimizden sonra iki uçak gemisi göndermeye hazırdı, oysa şu anda uçak gemileri için herhangi bir tehdit söz konusu değil. Onu severim. Bence iyi bir adam, ama hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır