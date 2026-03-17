HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan yeni İran açıklaması: "Henüz hazır değiliz"

ABD Başkanı Trump'tan yeni İran açıklaması geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Eğer şu anda çekilsek, yeniden ayağa kalkmaları 10 yıl sürer. Ama henüz çekilmeye hazır değiliz. Yakın gelecekte çekileceğiz hem de çok yakın bir gelecekte" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Trump'ın gündeminde İran vardı. NATO'ya sitem edem Trump, hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

NATO AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. NATO için trilyonlarca dolar harcıyoruz fakat onlar bize yardım sağlamıyorlarsa o halde bunun değerlendirilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. (NATO konusunda) karar vermek için Kongre’nin karar almasına ihtiyacım yok. Muhtemelen biliyorsunuzdur, bu kararı kendim alabilirim" dedi.

"HENÜZ ÇEKİLMEYE HAZIR DEĞİLİZ"

İran’a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği hakkında yaptığı açıklamada Trump, "Eğer şu anda çekilsek, yeniden ayağa kalkmaları 10 yıl sürer. Ama henüz çekilmeye hazır değiliz. Yakın gelecekte çekileceğiz hem de çok yakın bir gelecekte" dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NI ELEŞTİRDİ

Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı hedef alarak, "Hayal kırıklığına uğradım çünkü Keir, zaferimizden sonra iki uçak gemisi göndermeye hazırdı, oysa şu anda uçak gemileri için herhangi bir tehdit söz konusu değil. Onu severim. Bence iyi bir adam, ama hayal kırıklığına uğradım" dedi.

17 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.