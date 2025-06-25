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Trump telefonda Netanyahu'ya sesini yükseltti! Fırça yiyen Netanyahu Trump'ı övmekle yetindi

Dünya, dün İsrail ile İran arasındaki ateşkesi ve ardından yaşanan belirsiz süreci yakından takip etti. Ateşkesin ardından rahat durmayan İsrail, İran'ın saldırdığı iddiasıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Trump ise ateşkesi ihlal eden İsrail için, "Hiç memnun değilim" derken telefonla aradığı Netanyahu'yu fırçaladı. Zor bir görüşme geçiren Netanyahu'nun söz alamadığı ve Trump'a minnetini dile getirdiği belirtildi.

Trump telefonda Netanyahu'ya sesini yükseltti! Fırça yiyen Netanyahu Trump'ı övmekle yetindi
Ufuk Dağ

ABD Başkanı Donald Trump İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sesini yükseltti. İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin üst düzey İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sabah saatlerinde yaptığı telefon görüşmesi sert tonda geçti.

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ATEŞKES SONRASI UÇAKLAR YENİDEN HAVALANMIŞTI

Dün sabah saatlerinde İsrail, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayıp Tahran'a doğru savaş uçaklarını gönderdiği sırada Trump ve Netanyahu telefonda görüştü. Haberde, Trump'ın Netanyahu'ya "Saldırıyı durdur" diyerek sesini yükselttiği, Netanyahu'nun ise konuşmada "fazla söz alamadığı sadece Trump'a minnetini üst üste dile getirdiği" ifade edildi.

"KONUŞMA ZOR GEÇTİ"

İsrailli kaynak, "Netanyahu ve Trump arasındaki konuşmanın zor geçtiğini, ABD Başkanı'nın ateşkesi bir başarı olarak gördüğünü ve kimsenin ama kesinlikle hiç kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğini açıkça vurguladığını" paylaştı.

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İRAN'A DA MESAJ GÖNDERİLDİ

Bunun karşılığında, İsrail hava kuvvetleri pilotlarının saldırıları durdurma emri aldığı, planlanan hedefleri değil taviz olarak Tahran'da bir radar istasyonunu vurduğu belirtildi.

Öte yandan, ABD'nin Katar üzerinden de İranlılara "saldırılara devam etmemeleri için mesaj gönderdiği" haberde yer aldı.

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ATEŞKES SONRASI YAŞANANLAR

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 gün süren saldırıların ardından ateşkesin uygulamaya girdiğini duyurmuş, İsrail bunu kabul ettiğini açıklamıştı. İsrail, sabah 10:00 sularında füze atıldığını, İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunmuştu.

Bunun üzerine İsrail'den, İran'a sert karşılık vereceği tehditleri yükselmişti. İsrail basını, daha sonra İsrail ordusunun Tahran'da bir radar istasyonunu hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.

"İSRAİL'DEN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump netanyahu telefon
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