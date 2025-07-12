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Trump, Texas'ta incelemelerde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, selden etkilenen Texas'ta incelemelerde bulundu.

Trump, Texas'ta incelemelerde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile Texas'ta etkili olan selde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek, başsağlığı diledi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Texas Valisi Gregg Abbot ve diğer bazı yerel yetkililerle basın toplantısı düzenleyen Trump, “100 yıllık ağaçlar yerlerinden çıkmış. Hiç böyle bir şey görmedim” dedi.

En az 120 kişinin ölümüne, 170'ten fazla kayba yol açan yıkıcı selin neden olduğu yıkım karşısında şaşırdığını belirten Trump, sele neden olan nehir yatağının 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldiğini vurguladı.

Trump'ın eşi Melania Trump da "Güzel ve genç ruhlarını kaybeden tüm ebeveynlere en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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