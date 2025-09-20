HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump: Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledik

ABD Başkanı Donald Trump, ordunun uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Trump: Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledik

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun Güney Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve ‘terörist örgüt’ olarak tanımlanan bir gruba ait tekneye saldırı düzenlenmesi talimatını verdiğini açıkladı. Trump, istihbaratın teknedeki faaliyetlerin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu ve Amerikalıları zehirlemek amacıyla kullanılan bir güzergahta seyrettiğini doğruladığını kaydetti.

Trump: Uyuşturucu taşıyan bir tekneye saldırı düzenledik 1

Uluslararası sularda tespit edilen teknedeki 3 kişinin saldırıda öldüğünü belirten Trump, herhangi bir ABD askerinin de saldırıda zarar görmediğini vurguladı. Trump ayrıca, “Amerika’da fentanil, uyuşturucu ve yasa dışı ilaç satışını ve Amerikalılara yönelik şiddet ile terör eylemlerini durdurun” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılıp öldüCeviz toplarken elektrik akımına kapılıp öldü
Bilecik'te yangın: Tarım ekipmanları kül olduBilecik'te yangın: Tarım ekipmanları kül oldu

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.