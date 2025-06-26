Trump "Yok edildi" demişti! ABD, İran'a saldırının görüntülerini paylaştı

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın nükleer programını hedef alan bir saldırı başlatmıştı. Nükleer tesisler ve bilim adamlarının hedef alındığı saldırılar 12 gün sürmüştü. İran'ın da misillemede bulunduğu olayda Orta Doğu'daki tansiyon yükselmişti.

ABD İRAN TESİSİNİ VURMUŞTU

İsrail'in saldırıları devam ederken ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağı merak ediliyordu. B-2'lerin İran'a ait Fordo'ya ait nükleer tesisi vurmasıyla savaşa ABD de dahil olmuştu.

TRUMP: "İRAN ÖFKESİNİ BOŞALTTI"

Tansiyon İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerini vurmasıyla daha da yükselmişti. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamayla İran'ın öfkesini boşalttığını ve İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İsrail ve İran saldırıları sonlandırırken ABD, İran'daki tesislerin vurulduğu ana ait görüntüleri paylaştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth şunları ifade etti:

"Suyu bulandırmak için yalan söylüyorlar. İran'ın nükleer tesisleri yok edildi. İran'a cesurca operasyon yaptık. Raporu sızdırarak Trump'ı kötü göstermeye çalıştılar. Yalan söyleseler de nükleeri yok ettik. İran'a operasyonumuz rüya gibiydi."

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Trump yaptığı açıklamada İran'daki nükleer tesisten hiçbir şeyin çıkarılmadığını aktardı.