HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump "Yok edildi" demişti! ABD, İran'a saldırının görüntülerini paylaştı

İçerik devam ediyor
Recep Demircan

İsrail ve İran arasında başlayan savaşa ABD de dahil olmuştu. B-2'ler İran'daki Fordo nükleer tesisi vurmuştu. ABD Başkanı Trump saldırı sonrasında İsrail ve İran arasında ateşkese varıldığını aktarmıştı. İran'daki nükleer tesisin yok olup olmadığı tartışmaları devam ederken ABD tesisin yok edildiği ana ait görüntüleri paylaştı.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın nükleer programını hedef alan bir saldırı başlatmıştı. Nükleer tesisler ve bilim adamlarının hedef alındığı saldırılar 12 gün sürmüştü. İran'ın da misillemede bulunduğu olayda Orta Doğu'daki tansiyon yükselmişti.

ABD İRAN TESİSİNİ VURMUŞTU

İsrail'in saldırıları devam ederken ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağı merak ediliyordu. B-2'lerin İran'a ait Fordo'ya ait nükleer tesisi vurmasıyla savaşa ABD de dahil olmuştu.

thumbs_b_c_8fdd72b543eb47070afabd9c82b82cda

TRUMP: "İRAN ÖFKESİNİ BOŞALTTI"

Tansiyon İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerini vurmasıyla daha da yükselmişti. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamayla İran'ın öfkesini boşalttığını ve İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.

thumbs_b_c_e035c82fa67e1a1acd3aace577534c73

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İsrail ve İran saldırıları sonlandırırken ABD, İran'daki tesislerin vurulduğu ana ait görüntüleri paylaştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth şunları ifade etti:

3

"Suyu bulandırmak için yalan söylüyorlar. İran'ın nükleer tesisleri yok edildi. İran'a cesurca operasyon yaptık. Raporu sızdırarak Trump'ı kötü göstermeye çalıştılar. Yalan söyleseler de nükleeri yok ettik. İran'a operasyonumuz rüya gibiydi."

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Trump yaptığı açıklamada İran'daki nükleer tesisten hiçbir şeyin çıkarılmadığını aktardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın! Fabrikada hasara neden olduTekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın! Fabrikada hasara neden oldu
Gaziantep'te anız yakan kişiye para cezasıGaziantep'te anız yakan kişiye para cezası

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Partili vekil Meclis'te Kürtçe bela okudu

DEM Partili vekil Meclis'te Kürtçe bela okudu

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor, 3 ürün listeye girdi

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor, 3 ürün listeye girdi

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, nişanı bozuldu... Sarıyer'deki cinayette yeni detay: Son yazışmaları ortaya çıktı

Tecavüze uğradı, hamile kaldı, nişanı bozuldu... Sarıyer'deki cinayette yeni detay: Son yazışmaları ortaya çıktı

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

Yolsuzluk operasyonu genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı verdi

İstanbul'un en popüleriydi: Hakkında dizi bile çekildi...

İstanbul'un en popüleriydi: Hakkında dizi bile çekildi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.