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  4. Trump - Zelenskiy kavgasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan paylaşımı!

Trump - Zelenskiy kavgasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan paylaşımı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.03.2025 01:13
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Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da girdikleri hararetli tartışma dünya gündemine oturmuştu. Tartışmanın ardından, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Büyükelçiliği'nin hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy'nin çekildiği fotoğraf paylaşıldı.

Trump - Zelenskiy kavgasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan paylaşımı!

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi. ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in ABD'li mevkidaşı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Cuma günü Beyaz Saray'da yaşadığı ve dünya gündemine oturan hararetli tartışmanın ardından, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi hesabından bir fotoğraf paylaşıldı.

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Yorumsuz şekilde paylaşılan fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zelenskiy'e şemsiye tuttuğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
paylaşım trump zelenskiy
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