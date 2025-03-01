Trump - Zelenskiy kavgasının ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan paylaşımı!

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi. ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in ABD'li mevkidaşı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Cuma günü Beyaz Saray'da yaşadığı ve dünya gündemine oturan hararetli tartışmanın ardından, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi hesabından bir fotoğraf paylaşıldı.

Yorumsuz şekilde paylaşılan fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zelenskiy'e şemsiye tuttuğu görüldü.