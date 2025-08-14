TSK'da görevlendirme kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, 14 Ağustos 2025 tarihli atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda dikkat çeken atamalar gerçekleşti.

KUVVET KOMUTANLIKLARINDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 31 generalin görev yerleri ve konumları değişti.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Sayın Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanlığına; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.