TSK'da görevlendirme kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2025/317 sayılı atama kararı, 14 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yer aldı. Karara göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) dikkat çeken atamalar yer aldı. Toplamda 185 üst rütbelinin yeri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, 14 Ağustos 2025 tarihli atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda dikkat çeken atamalar gerçekleşti.

KUVVET KOMUTANLIKLARINDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 31 generalin görev yerleri ve konumları değişti.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Sayın Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanlığına; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

