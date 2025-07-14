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TSK, mağaranın içini paylaştı! 33 odalı 1800 metre... Cephanelik gibi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı 1800 metre uzunluğundaki 33 odalı mağara tespit edildi. Düzenlenen operasyonla söz konusu mağara kullanılamaz hale getirildi. Mağaranın içinden top, tüfek, doçka, füze, keskin nişancı tüfeği ve çok sayıda silah ile mühimmat çıktı.

TSK, mağaranın içini paylaştı! 33 odalı 1800 metre... Cephanelik gibi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan aramalarda bin 800 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildi.

MAĞARA DEĞİL CEPHANELİK

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK'nın kullandığı 1800 metre uzunluğunda, 33 odalı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

TSK, mağaranın içini paylaştı! 33 odalı 1800 metre... Cephanelik gibi 1

İŞTE ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

Mağarada ele geçirilenler şu şekilde:

"53 adet AK-47 ve M16A4 piyade tüfeği, 1 adet geri tepmesiz top, 5 adet Doçka uçaksavar, 9 adet keskin nişancı tüfeği ve 29 adet bastırıcı, 1 adet M79 tanksavar silahı ve 6 adet mühimmatı, 1 adet LAW, 7 adet tel güdümlü Konkurs tanksavar silahı, 5 adet AT-4 tanksavar silahı, 6 adet SA-7 hava savunma füzesi, 1 adet 82 mm havan ve 14 adet mühimmatı, 3 adet 60 mm havan ve 9 adet mühimmatı, 2 adet 107 mm katyuşa silahı ve 7 adet mühimmatı, 3 adet 40 mm 6'lı bombaatar ve 66 adet mühimmatı, 2 adet tekli bombaatar, 1 adet M1 keskin nişancı tüfeği, 6 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 46 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ve 31 adet mühimmatı, 1 adet uzi makinalı tabanca, 10 adet RPG-7 roketatar, 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek ve 4 adet yedek namlusu, 302 adet şarjör, 54 adet antipersonel ve 67 adet antitank roket mühimmatı, 127 adet sevk fişeği, 10 bin 500 adet Doçka uçaksavar ve hafif silah mühimmatı, 26 adet taarruz tipi ve 29 adet savunma tipi el bombası, 43 adet sis el bombası, 77 adet antipersonel mayını, 100 kilo el yapımı patlayıcı, pil blokları ve güç üniteleri, 2 adet teleskop, 17 adet silah üstü optik nişangah, 8 adet silah üstü termal ve 3 adet silah üstü gece görüş dürbünü, 5 adet lazer mesafe ölçer, 1 adet GPS, 6 adet araç telsizi ve antenleri, 33 adet el telsizi, 6 adet ses kayıt cihazı, 1 adet DJI mavic 3T dron, 2 adet kullanılamaz durumda DJI Phantom 4 dron, 3 takım maket uçak kanadı, 3 adet fotoğraf makinası, 1 adet kamera ve 9 adet tripod, 7 adet fastlink, 1 adet projeksiyon cihazı, 10 adet modem, 6 adet farklı cins ve ebatta medya anteni, 2 adet termal PTZ kamera, 3 adet Dome PTZ kamera, 4 Adet IP kamera, 11 adet farklı cinslerde çubuk kamera, 4 adet dikiz aynası özelliği olan izleme ünitesi, 4 adet kamera sistemlerinde kullanılan kayıt cihazı, 5 adet mikrofon sistemi, 3 adet mikrofon, 2 adet kulaklık, 3 adet hoparlör, 5 adet elektrik üretme maksadıyla kullanılan el dinamosu, 14 adet telefon ve 4 adet santral, 4 adet yazıcı, 5 adet güç kaynağı, 4 adet monitör, 3 adet klavye, 39 adet termal şemsiye, 11 adet kar şemsiyesi ve muhtelif yaşam malzemesi."

TSK, mağaranın içini paylaştı! 33 odalı 1800 metre... Cephanelik gibi 2

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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pkk mağara msb tsk
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