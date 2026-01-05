HABER

TT Ventures CES Yatırım Ortaklığı ile küresel bağlantılarına güç katıyor

TT Ventures, dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden CES (Consumer Electronics Show) kapsamında küresel teknoloji ve yatırım ekosistemiyle stratejik temaslarını güçlendiriyor. Bu yıl CES’te Investor Partnership kapsamında yer alacak olan TT Ventures girişimleri, yatırımcılar, teknoloji liderleri ve girişimcilik ekosisteminin önemli aktörleriyle bir araya gelerek, Türkiye’nin teknoloji potansiyelini uluslararası arenada daha görünür kılacak.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, TT Ventures ile Türkiye’nin girişim ekosistemine yön vermeyi sürdürüyor. Türkiye’de girişim ve inovasyon kültürünün gelişmesine 10 yılı aşkın süredir önemli katkılar sunan TT Ventures, yenilikçi girişimleri destekleyerek hem Türkiye’de hem de dünyada ölçeklenebilir iş modelleri geliştirmesine destek oluyor. San Fransisco’daki ofisi ve uluslararası bağlantılarıyla yerli girişimleri küresel sahneye taşıma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren TT Ventures, her yıl girişimleri, teknoloji devlerini ve yatırım fonlarını aynı zeminde buluşturan CES organizasyonunun Investor Partnership (Yatırımcı Ortaklığı) programına dahil oldu. Vegas’ta 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında “AI Her Yerde” temasıyla gerçekleştirilecek CES öncesi programa dahil olarak stratejik bir adım atan TT Ventures, küresel yatırımcı bağlantılarına güç kattı.

Yatırımcı Ortaklık Programı kapsamında CES’te gerçekleştirilecek özel buluşmalar sayesinde TT Ventures girişimleri, küresel yatırımcı ekosistemiyle bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda bu platform, Türkiye’nin yenilikçi girişimlerini ve teknoloji yatırım ekosistemini uluslararası yatırımcılarla buluşturarak Türkiye’nin teknoloji alanındaki yetkinliğini küresel ölçekte daha da görünür hale getirecek.

