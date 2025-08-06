TTB'den 'Ayşe Barım' açıklaması! Ani ölüm riski olduğu vurgulandı: "Bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz"

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 12 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

TTB'DEN AYŞE BARIM AÇIKLAMASI

Cezaevinde defalarca bayılan ve birkaç kez hastaneye sevk edilen Barım için TTB'den açıklama geldi. TTB ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Barım'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı belirtildi.

"AYŞE BARIM'IN ANİ ÖLÜM RİSKİ VAR"

Oksijen'in haberine göre yapılan ön değerlendirmede Barım'ın ani ölüm riski olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Ocak 2025 tarihinden bu yana Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Emine Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında avukatı tarafından tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep edilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından bilim kurulu oluşturulması kararlaştırılmış olup, hazırlanacak rapor en kısa sürede kamuoyu ve yetkililerle paylaşılacaktır. Ancak konunun aciliyeti nedeniyle kısa bir ön değerlendirme yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

"CİDDİ BEYİN DAMAR HASTALIĞI VE BAYILMA ATAKLARI OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR"

Emine Ayşe Barım hakkında Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen durum bildirir son sağlık kurulu raporunda “Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati” tanısı konulduğu ve ani ölüm riski taşıması nedeniyle ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator-şok cihazı) takılması önerildiği bildirilmektedir. Bunun yanında Emine Ayşe Barım'ın ciddi beyin damar hastalığı ve bayılma atakları olduğu bildirilmiştir.

"BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMESİ KANAATİNDEYİZ"

Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz"

NE OLMUŞTU

Ayşe Barım, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak'ta gözaltına alınmış, 27 Ocak'ta sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Barım hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti.