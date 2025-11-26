TÜBAF'tan Faruk Acar'a ziyaret

Ziyarette, medyanın sorunlarına yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Faruk Acar, medyanın sorunlarını yakından takip edeceğiz açıklamasında bulundu.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Genel Başkanı Sinan Burhan, Faruk Acar’a yerel medyanın sorunlarını içeren bir dosya sunduklarını belirterek, TÜRKSAT uydu ücretleri, medyada Telif konusu ve Dijital yayıncılık ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşmelere devam edeceklerini belirtti. Burhan ziyarette sorunların çözümü noktasında destek olacaklarını söyleyen Sayın Faruk Acar Bey’e teşekkür ediyorum dedi.

“MEDYANIN SORUNLARINI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar "TÜBAF Yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Medyanın sorunlarını yakından takip edeceğiz, çözümü noktasında katkı sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.