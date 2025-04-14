TÜBAF'tan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) heyetini kabul etti.

Federasyon Başkanı Sinan Burhan öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, TÜBAF Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri de katıldı. Burhan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a basın camiasının taleplerini içeren bir dosya sundu. Öne çıkan talepler arasında, gri pasaport uygulamasının yeniden değerlendirilerek, gazetecilerin eş ve çocuklarına da bu imkanın tanınması talep edildi. Ayrıca TÜRKSAT uydularından alınan hizmetlerin ücretlendirme modelinin gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilerek, dolar bazlı ücretlendirme yerine Türk Lirası ile ödeme yapılmasının basın kuruluşlarının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu vurgulandı. Ziyarette, kamu spotlarının ücretlendirilmesiyle yerel ve ulusal basın gelirlerinin artırılması, medya sektörüne yönelik kapsamlı yasal düzenlemeler yapılması ve yayıncıların yaşadığı telif hakkı problemleri de gündeme getirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının toplum adına üstlendiği sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, çözüm noktasında gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu yönetimine başarılar dileyerek, bu tür görüşmelerin Meclis ile medya dünyası arasında daha güçlü bir köprü kurulmasına katkı sağlayacağını vurguladı. (DHA)

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır