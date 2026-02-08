Tufanbeyli’de kar yağışı etkili oldu

İlçede dün başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı masalsı bir görüntü oluşturdu. Meteoroloji verilerine göre ilçede hava sıcaklığı gece saatlerinde 0 derecenin altına düşerken, gündüz en yüksek sıcaklığın 6-7 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Kar yağışının ardından bulutlu havanın hakim olduğu Tufanbeyli’de, önümüzdeki günlerde aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır