HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

Konya’da evinde tüfeğini temizlemeye çalışırken kazara kendini vuran yaşlı adam kolundan yaralandı.

Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

Olay, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ağaç Seven Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairesinde eşiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki Ömer A., tüfeğini temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu 1

Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu 2

Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu 3

Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu 1

Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Grönlandlıların ABD'yi istememe sebepleri belli oldu! Ücretsiz kullandıkları hizmetleri sıraladılarGrönlandlıların ABD'yi istememe sebepleri belli oldu! Ücretsiz kullandıkları hizmetleri sıraladılar
Nazilli’de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıNazilli’de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.