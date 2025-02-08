TÜİK açıkladı! 3 büyükşehir listede bile yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"nı açıkladı. 2024 yılı Türkiye nüfus dağılımı ile ilgili paylaşılan son istatistiklerde Türkiye'de yaşlı nüfusun hızlı artışta olması dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI NÜFUSLU ŞEHİRLERİ

Türkiye’nin en yaşlı nüfuslu şehirleri, yaşlı nüfus oranı 65 yaş ve üzeri olarak şu şekilde sıralanıyor:

10) Çanakkale – Her 100 kişiden 17’si yaşlı

9) Edirne – Her 100 kişiden 17’si yaşlı

8) Tunceli – Her 100 kişiden 17’si yaşlı

7) Çorum – Her 100 kişiden 17’si yaşlı

6) Balıkesir – Her 100 kişiden 17’si yaşlı

5) Çankırı – Her 100 kişiden 18’i yaşlı

4) Artvin – Her 100 kişiden 18’i yaşlı

3) Giresun – Her 100 kişiden 19’u yaşlı

2) Kastamonu – Her 100 kişiden 20’si yaşlı

1) Sinop – Her 100 kişiden 20’si yaşlı

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ NÜFUSLU ŞEHİRLERİ

Türkiye'nin en genç nüfuslu şehirler ise 30 yaş altı nüfus oranı ve 14 yaş altı nüfus oranı dikkate alınarak belirlendi:

1) Şırnak – 30 yaş altı oranı: %66 | 14 yaş altı oranı: %34

2) Siirt – 30 yaş altı oranı: %64 | 14 yaş altı oranı: %32

3) Şanlıurfa – 30 yaş altı oranı: %64 | 14 yaş altı oranı: %37

4) Ağrı – 30 yaş altı oranı: %63 | 14 yaş altı oranı: %33

5) Hakkari – 30 yaş altı oranı: %61 | 14 yaş altı oranı: %27

6) Muş – 30 yaş altı oranı: %61 | 14 yaş altı oranı: %32

7) Van – 30 yaş altı oranı: %60 | 14 yaş altı oranı: %31

8) Batman – 30 yaş altı oranı: %59 | 14 yaş altı oranı: %31

9) Bitlis – 30 yaş altı oranı: %59 | 14 yaş altı oranı: %30

10) Mardin – 30 yaş altı oranı: %58 | 14 yaş altı oranı: %32