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TÜİK açıkladı: Sinop, çocuk nüfusunun en düşük olduğu 9. il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı İstatistiklerle Çocuk, 2024 haber bültenini açıkladı. TÜİK başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Sinop, çocuk nüfusunun en düşük olduğu 9. il oldu.

TÜİK açıkladı: Sinop, çocuk nüfusunun en düşük olduğu 9. il oldu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılsonu itibarıyla Sinop nüfusu 226 bin 957 iken, bunun 42 bin 055’ini çocuk nüfus oluşturdu. 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1985 yılında toplam nüfusun yüzde 45,0’ini oluştururken, bu oran 2007 yılında yüzde 26,9 ve 2024 yılında yüzde 18,5’e geriledi.

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, yüzde 22,6’sının 0-4 yaş grubunda, yüzde 28,7’sinin 5-9 yaş grubunda, yüzde 30,0’unun 10-14 yaş grubunda ve yüzde 18,7’sinin 15-17 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Sinop, çocuk nüfusunun en düşük olduğu 9. il oldu

ÇOCUK NÜFUSUNUN EN DÜŞÜK OLDUĞU 9. İL

ADNKS sonuçlarına göre; illerin çocuk nüfus oranı incelendiğinde 2024 yılında Sinop’un yüzde 18,5 ile en düşük çocuk nüfusu oranına sahip 9. il olduğu görüldü. Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı Sinop için yüzde 23,5 olarak gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre Sinop’ta ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı 2023/’24 öğretim yılında yüzde 90,77 oldu. Ortaokulda net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, erkeklerde yüzde 90,49 kızlarda ise yüzde 91,06 olduğu görüldü.

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2023 yılında yüzde 2,4 iken 2024 yılında bu oran yüzde 1,5 oldu.

İKİNCİ İL OLDU

Sinop’ta 2024 yılında toplam hanehalkı sayısı 83 bin 072 oldu. Hanelerin yüzde 28,4’ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Bu oran ile Sinop 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en düşük olduğu ikinci il oldu.

Toplam hanelerin yüzde 13,5’inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 10,3’ünde iki çocuk, yüzde 3,4’ünde üç çocuk, yüze 0,8’inde dört çocuk, yüzde 0,4’ünde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop nüfus
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