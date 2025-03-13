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TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop oldu

13.03.2025 22:20
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Sinop oldu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2024 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılında Sinop’un yaşlı nüfus oranı yüzde 20,8 olarak belirlendi. Sinop’u yüzde 20,2 ile Kastamonu, yüzde 19,1 ile Giresun takip etti. Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 3,7 ile Şırnak, yüzde 4,3 ile Hakkari ve yüzde 4,4 ile Şanlıurfa oldu.

Sinop’taki yaşlı nüfus oranı erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı. Kastamonu’da bu oran erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda yüzde 22,2 olurken, Çankırı’da ise erkeklerde yüzde 16,0, kadınlarda yüzde 19,4 olarak kaydedildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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