Tükürük bezi taşı nedir, nasıl oluşur? Tükürük bezi taşı tedavisi nasıl yapılır?

Tükürük bezleri gün içinde yaklaşık olarak bir litre ya da 1.5 litre kadar tükürük üretmekle görevlidir. İnsan sağlığı için tükürük bezlerinin ürettiği tükürüklerin birçok önemli işlevi bulunur. Sindirim, ağız ve diş sağlığı, kayganlaştırma işlevi, antibakteriyal etki, tat alma gibi durumlar tükürüklerin sağlıklı bir şekilde üretilmesi ile direkt olarak ilgilidir.

Tükürük bezi taşı nedir, nasıl oluşur?

Tükürük bezi taşı ya da sialolitiazis bir hastalıktır ve tükürük bezlerinde ya da tükürük kanallarında sert mineral birikintilerin oluştuğu anlamına gelir. Üretilen tükürük içinde yer alan kalsiyum ve mineraller zaman içinde çökelir ve taş oluşur. En sık da çene altı bezinde bu sorun görülür. Şu nedenlere bağlı olarak oluşan bir rahatsızlıktır:

Yetersiz sıvı tüketimi

Tükürük yoğunluğunun oluşması

Tükürük akışının yavaşlaması

Beslenme alışkanlıklarında hatalar yapılması örnek olarak fazla kalsiyum alınması

İçeriklerinde bu duruma neden olacak bazı ilaçların alınması

Tükürük bezi taşı tedavisi nasıl yapılır?

Çeşitli belirtiler ile görülen tükürük bezi taşı problemi de diğer birçok hastalık gibi zamanında müdahale edilmesi gereken bir sorundur. Farklı boyutlardaki taşlar için farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Belirtiler şu şekilde gelişir:

Yemek yerken ya da özellikli olarak ekşi gıdalar tüketirken aniden ağrı hissetmek

Tükürük bezlerinde şişlik fark etmek

Ağızda kuruluk oluşması

Enfeksiyonun daha da geliştiği durumlarda ateş ve iltihaplı akıntı görülmesi

Küçük taşların tedavisi için bol su içmek, ekşi gıdalar tüketmek ya da bölgeye masaj yapmak önerilir. Büyük ya da daha zor çıkacağı tespit edilen taşlar için de mutlaka doktora gidilmesi ve doktor uygun görürse cerrahi müdahale ya da çok dalga tedavisinin uygulanması gerekir.