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Tulum peyniri ve bal üzerinden kalem kalem hesapladı! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Nerede bu peynir?"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.02.2025 14:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan’da yaptığı konuşmada, asgari ücret ve emekli maaşlarındaki alım gücü kaybını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Erzincan’ın yöresel lezzetleri olan tulum peyniri ve bal üzerinden yaptığı hesaplamalarla, asgari ücretli ve emeklilerin geçen yıl aldıkları ürünlerin miktarının bu yıl nasıl düştüğünü anlatan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Nerede bu 30 kilo tulum peyniri? sorusunu yöneltti.

Tulum peyniri ve bal üzerinden kalem kalem hesapladı! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Nerede bu peynir?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan’da yaptığı konuşmada asgari ücret ve emekli maaşlarındaki alım gücü kaybını çarpıcı bir şekilde açıkladı. Özel, Erzincan’ın yöresel lezzetleri olan tulum peyniri ve bal üzerinden yaptığı hesaplamalarla, vatandaşların yaşadığı ekonomik zorlukları gözler önüne serdi.

"30 KİLO TULUM PEYNİRİNİ ÇALDINIZ"

Özel, geçen yıl asgari ücretle alınan tulum peyniri ve bal miktarlarını karşılaştırarak şunları söyledi: "Geçen yıl asgari ücret 17.002 liraydı. O parayla Erzincan tulum peynirinden 85 kilo alınabiliyordu. Ancak bu yıl asgari ücret 22.000 lira oldu, ancak tulum peyniri fiyatı 400 lira oldu ve bu yıl 55 kilo alınabiliyor. Yani, her asgari ücretli vatandaşımızdan 30 kilo tulum peynirini çaldınız, bunu alım gücü kaybı olarak hesapladık."

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BALDA DA KAYIP VAR

Özel, aynı şekilde Erzincan balı üzerinden de benzer bir hesap yaptı. "Nerede bu 30 kilo tulum peyniri? Tayyip Bey asgari ücretli Erzincan'da geçen sene aldığı parayla 17.000 lira asgari ücretle 250 lira olan Erzincan balından 68 kilo alabiliyordu. Bu yıl ise 22.000 lira ile sadece 44 kilo alabiliyor. Yani asgari ücretli 24 kilo Erzincan balını kaybetti" dedi.

KİLO HESABINDAN EMEKLİLERE DE DEĞİNDİ

Emeklilerin durumunun ise asgari ücretlilerden daha kötü olduğunu belirten Özel, "Geçen yıl 10.000 lira alan bir emekli, 50 kilo Erzincan tulumu alabiliyordu. Şu an 14.500 lira emekli maaşı ile sadece 36 kilo alabiliyor. Yani, emekliler 14 kilo tulum peyniri kaybetti" ifadelerini kullandı. Erzincan balı için de benzer bir hesaplama yapan Özel, "Geçen yıl 10.000 lira ile 40 kilo bal alınabiliyorken, bu yıl 29 kilo alınıyor. Yani, emekliler 11 kilo bal kaybetti" dedi.

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"SARAYDAKİ İFTAR SOFRALARINA HAZIRLANANLAR, VATANDA KUŞ KADAR ZAM VERDİNİZ"

Özel, hükümetin zamları ve düşük artışlarla vatandaşı mağdur ettiğini belirterek, "Sarayda 6.000 kişilik iftar sofralarına hazırlananlar, bugün kendi dört kişilik sofralarına giderken geçen yıl 900 liraya aldıkları Ramazan kolisini bu yıl 1650 liraya almak zorunda kalan insanlara sadece kuş kadar zam verdiniz" diyerek, hükümeti eleştirdi.

İMAMOĞLU'NA AÇILAN SON SORUŞTURMA HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Özel, Ekrem İmamoğlu'na açılan sahte diploma soruşturması hakkında da ilk kez açıklama yaptı. Özel konuya ilişkin "İmamoğlu'nu yenmek için 5 tane siyasi yasak davası açtılar, yetmedi altıncıyı da diplomayla yaptılar... Ama Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

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