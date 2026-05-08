HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kafasına pala saplandı: Sıra bekledi, telefonla oynadı...

İçerik devam ediyor

Hindistan'dan gelen görüntüler tüm dünya çapında viral oldu. Kan donduran görüntülerde bir kişinin hastanede kafasına pala saplanmış biçimde sıra beklediği ve o anlarda telefonla oynadığı görüldü.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de bir genç, palalı saldırıya uğradı. Başına pala saplanan genç, hastaneye başvurdu. Travma servisinde bekleyen gencin başının sol tarafındaki dev palaya rağmen hiçbir şey olmamış gibi telefon kullanmaya devam ettiği anlar görenleri şaşkına çevirdi.

Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kafasına pala saplandı: Sıra bekledi, telefonla oynadı... 1

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ BEKLEDİ

Gencin sakince tedavi olmayı beklediği anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kafasına pala saplandı: Sıra bekledi, telefonla oynadı... 2

Sağlık personeli, ilk değerlendirmelere göre gencin belirgin bir nörolojik bozukluk göstermediğini belirtti.

Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kafasına pala saplandı: Sıra bekledi, telefonla oynadı... 3

4 SANTİM GİRMİŞ

Palanın gencin kafatasını deldiği ve yaklaşık 4 santimetre kadar içeri girdiği öğrenildi. Gencin başındaki pala, daha sonra ameliyatla çıkarıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçinde Türklerin de olduğu gemi boşaltılıyorİçinde Türklerin de olduğu gemi boşaltılıyor
Gökhan Böcek: “Veli Ağbaba benden 1 milyon Euro istedi”Gökhan Böcek: “Veli Ağbaba benden 1 milyon Euro istedi”

Anahtar Kelimeler:
Hindistan pala
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.