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Tüm dünyada salgınlara neden oldu: 'Dört virüs' tehlikesine dikkat! Bu semptomlarla başlıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.02.2025 10:22
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Ara tatilin bitişi, okulların açılması, havaların soğuk seyretmesi ve kalabalık ortamlarda geçirilen uzun süreler sebebiyle solunum yolu enfeksiyonlarının görülme oranı arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Hilal Çalışkan, özellikle son dönemlerde yaygın görülen dört virüs, çocuklarda ciddi istenmeyen etkilerine sebep olduğunu söyledi.

Tüm dünyada salgınlara neden oldu: 'Dört virüs' tehlikesine dikkat! Bu semptomlarla başlıyor!

Aileleri solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşıcılığı ve istenmeyen etkileri hakkında uyarıda bulunan Uzm. Dr. Hilal Çalışkan, kış mevsiminde kapalı alanlarda geçirilen sürenin artması, ara tatilin bitip okullara yeniden başlanması solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterdiğine dikkat çekti.

Rinovirüs, H1N1, RSV ve adenovirüsün son günlerde çocuklar arasında yaygınlaşan enfeksiyonların başında geldiğini belirten Uzm. Dr. Hilal Çalışkan, bu enfeksiyonların genellikle ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları ve iştahsızlık gibi şikâyetlerle başladığını ifade etti. Viral enfeksiyonların genellikle hafif seyretse de bağışıklık sistemi gelişmemiş çocuklarda tehlikeli olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Hilal Çalışkan, "Uzman hekimlere başvurulmayan vakalar ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir" diyerek, tedavi sürecinin önemine dikkat çekti.

BEBEKLERDE CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

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Son dönemlerde RSV olarak bilinen Respiratuar Sinsityal Virüs’ün tüm dünyada salgınlara sebep olduğunu ve tüm solunum yollarını etkilediğine değinen Uzm. Dr. Hilal Çalışkan, "Bu virüs 7 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde hafif soğuk algınlığına benzer semptomlara neden olurken; bebeklerde ve 7 yaş altı grupta daha ciddi sorunlara yol açabilir. RSV, hapşırık ve öksürükle, yakın temasla bulaşabilir. Burun akıntısı, hapşırık, ateş, iştahta azalma, nefes alıp verirken hırıltı ve nefes almada zorluk gibi belirtileri vardır. 0-6 ay arasındaki bebeklerde, prematüre doğan bebeklerde, doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda, immün yetmezliği olan çocuklarda bu virüs tehlikeli olabilmektedir. Bu virüsü geçiren grupta tedaviye bir an evvel başlanmalıdır" dedi.

6 AYDAN DAHA KÜÇÜK BEBEKLERDE DAHA DİKAKTLİ OLUNMALI

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RSV görülen altı aydan küçük bebeklerde sinirlilik, azalmış aktivite, iştah kesilmesi, apne gibi belirtilerin görülebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Hilal Çalışkan, "RSV enfeksiyonu tedavi edilmezse bronşiolit, zatürre görülebilir. Araştırmalara göre de 6 aydan küçük her 100 bebekten iki ya da üçü her yıl RSV nedeniyle hastaneye kaldırılmaktadır. Birçok çocukta RSV hafif geçse bile küçük yaş grubunda şiddetli semptomlar görülebilir. Okullar, kreşler gibi kalabalık ortamlarda çocuklar arasında kolayca yayılır. Ayrıca kardeşler de bu virüsü birbirine kolayca geçirebilir" şeklinde görüş verdi. RSV'nin bronşiolite dönmesi sonucu hızlı nefes alma, nefes alırken gelen hırıltı sesleri gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Hilal Çalışkan, "Hekimler teşhis koymak için öncelikle fiziki muayene yapar. Sonrasında sürüntü testi, kan testleri, gerekirse de görüntüleme tetkikleri isteyebilir. Teşhis sonrasında da uygun tedavi yöntemleri önerir" şeklinde konuştu.

ÇOK BULAŞICI OLABİLİR

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RSV ile birlikte bu süreçte influenza (H1N1), rinovirüs ve adenovirüsün de sıklıkla görüldüğüne değinen Uzm. Dr. Hilal Çalışkan, bu enfeksiyonların genellikle ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları ve iştahsızlık gibi şikâyetlerle başladığını ifade etti. "Bu tür viral enfeksiyonlar genellikle hafif seyretse de, bağışıklık sistemi gelişmemiş çocuklar için hızla ağırlaşabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diyen Dr. Hilal Çalışkan, "Çocukların, kalabalık ve kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulması önemlidir. Solunum yolu enfeksiyonları çok bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürük yoluyla havada asılı kalan damlacıklar bulaş nedenidir. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile bulaş gerçekleşir" diye konuştu.

ERKEN MÜDAHALE CİDDİ SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇER

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Tedavi sürecinde genellikle antiviral ilaçlar, ağrı kesiciler ve bol sıvı alımının önerildiğini belirten Dr. Hilal Çalışkan, "Ancak, semptomlar ağırlaştığında, yüksek ateş, balgam çıkarma, nefes darlığı gibi belirtiler görülüyorsa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu virüslerin semptomları görülen çocukların da okula gönderilmemesi, evde dinlendirilmesi önem taşımaktadır. Erken müdahale, ciddi komplikasyonların önlenmesinde büyük önem taşır. Viral enfeksiyonlar, akciğerlere inerek pnömoni gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Ailelerin bu konuda dikkatli olması önem taşır" şeklinde uyarıda bulundu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
virüs
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