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Tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin davası sil baştan! Yargıtay kararı bozdu

Yargıtay, 'Hiranur Vakfı' davasında mahkûmiyet kararını bozdu. 6 yaşında dini nikah adı altında evlendirilen ve yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G'nin davası yeniden görülecek.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin davası sil baştan! Yargıtay kararı bozdu
Cansu Akalp

İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin henüz 6 yaşındayken cemaat üyesi Kadir İstekli ile evlendirilerek yıllarca cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti. Kadir İstekli çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan mahkemede 30 yıl hapis cezası alırken, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, Gümüşel'in eşi 16 yıl 8 ay cezaya çarptırılmıştı.

İstinaf mahkemesi kararları yetersiz bularak kararı bozdu ve Kadir İstekli'ye bu kez 2 ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası verdi, baba 18 yıl 9 ay hapis cezası alırken annenin dosyası ayrıldı.

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YARGITAY YENİ BİR KARAR VERDİ!

Türkiye'nin konuştuğu davada Yargıtay 9. Ceza Dairesi yeni bir karar verdi.

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıtay tarafından, istinafın daha önce sanıklar aleyhinde verdiği bozma kararı sonrası dosyayı yerel mahkemeye göndermesine usul hatası denildi. İstinaftan dosyaya kendisinin bakmasını istedi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin kararı sonrası dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderilecek. İstinaf Mahkemesi dosya hakkında karar verecek.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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