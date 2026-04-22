HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tuncay Sonel için harekete geçtiler! Meclis kararı çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden olan ve olayın yaşandığı dönemde vali görevinde olan Tuncay Sonel için Şanlıurfa'da harekete geçildi. Kaymakamlık yaptığı Birecik'te 2 caddeye ismi verilen Sonel'in adı caddelerden kaldırıldı.

Bir dönem Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaymakamlık yapan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi ilçedeki iki caddeden kaldırıldı. Caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem hem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekili olduğu sırada hayatını kaybeden Abdülkadir Yüksel isminin verileceği öğrenildi.

ADI 2 CADDEYE VERİLMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında kaymakamlık görevini yürüten Tuncay Sonel'in adı, biri kent merkezinde, diğeri ise kırsal mahallede olmak üzere iki caddeye verilmişti.

MECLİS KARARIYLA...

Tunceli'de işlenen Gülistan Doku cinayetine isminin karışması ve gözaltına alınmasının ardından harekete geçen belediye ekipleri, Tuncay Sonel'in isminin yer aldığı tabelayı caddelerden kaldırdı. Ekipler tabelayı indirirken, meclis kararıyla caddelere Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayla Kara ve bir dönem Birecik Belediye Başkanlığı yapan ve Gaziantep milletvekiliyken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel isminin verileceği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA DUYURDU

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit caddelerden birine bir zamanlar Birecik Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Gaziantep'te milletvekilliği yaparken hayatını kaybeden Abdulkadir Yüksel ile Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara isimlerinin verileceğini belirtti.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Tuncay Sonel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.