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  4. Tunceli beyaza büründü! 131 köy ulaşıma kapatıldı, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Tunceli beyaza büründü! 131 köy ulaşıma kapatıldı, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 09:44
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Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de gece saatlerinde başlayıp, etkisini artıran kar, kent merkezi ile ilçeler beyaza büründü

Tunceli beyaza büründü! 131 köy ulaşıma kapatıldı, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Yağışla birlikte merkezde 15, ilçelerden Çemişgezek'te 7, Hozat'ta 18, Mazgirt'te 5, Nazımiye'de 22, Ovacık'ta 39, Pertek'te 13, Pülümür'de 12 olmak üzere toplamda 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER DEVREDE

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, Ovacık-Hozat kara yolu Karaoğlan mevkisinde ve ilçe yollarında kar ve tipi ile mücadele ederek çalışma yürütüyor.

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TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Diğer yandan Tunceli Valiliği il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli İl Merkezi’nde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli kar köy eğitime ara ulaşım
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