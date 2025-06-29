HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunceli'de kamyon devrildi! Sürücü araçtan fırladı

Tunceli'de freni patlayan kamyon devrildi. Sürücüsünün araçtan fırladığı araç hurdaya döndü.

Tunceli'de kamyon devrildi! Sürücü araçtan fırladı
Begüm Özkaynak

Kaza, Tunceli-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol malzemesi yüklü kamyonun freni patladı. Araç sürücüsü kamyonu kimsenin bulunmadığı yol kenarına devirirken, kendisi de araçtan fırladı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları sürücüyü ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri muhtemel bir yangına karşı araçta soğutma çalışması yaparken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildilerUkrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler
Bir anda göz gözü görmedi! Aksaray'da yol savaş alanına döndüBir anda göz gözü görmedi! Aksaray'da yol savaş alanına döndü

Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kuş uçmaz kervan geçmez' yerden arsa alacaklara uyarı

'Kuş uçmaz kervan geçmez' yerden arsa alacaklara uyarı

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

'Perşembe altın için çok önemli' Uzman isim 'şaşırtmaz' dedi

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden göründü: 5 mahalle tahliye edildi

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden göründü: 5 mahalle tahliye edildi

ABD'den F-35 açıklaması! Yıl sonu işaret edildi

ABD'den F-35 açıklaması! Yıl sonu işaret edildi

Bir anda göz gözü görmedi! Aksaray'da yol savaş alanına döndü

Bir anda göz gözü görmedi! Aksaray'da yol savaş alanına döndü

Bu hastalıktan birçok insan öldü! 9000 tanesi doğaya salınacak

Bu hastalıktan birçok insan öldü! 9000 tanesi doğaya salınacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.