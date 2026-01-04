Tunceli'de sağlık ekipleri 1 kilometreyi yürüyerek aştı: 77 yaşındaki hasta kurtarıldı!

Tunceli’de bir köyde rahatsızlanan 77 yaşındaki hasta için sağlık ekipleri yaklaşık 1 kilometrelik zorlu yolu yürüyerek aştı. Hasta, sedye ile ambulansa hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Anıtçınar köyünde yaşayan 77 yaşındaki hasta H.B.’nin nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri üzerine Darıkent Acil Sağlık ekipleri seferber oldu. Kalp ve KOAH hastası olan vatandaşa ulaşmak için ekipler, araçla ilerlemenin mümkün olmadığı noktadan itibaren yaklaşık 1 kilometrelik zorlu yolu yürüyerek kat etti. Sağlık personelinin özverili çalışmasıyla hasta sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.B., daha sonra devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.