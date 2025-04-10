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Tunceli'de şap karantinası

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 35 küçükbaş öldü. Şap belirtileri üzerine ilçe merkezi ve 9 köyde 30 gün boyunca gözetim karantinası kararı alındı.

Tunceli'de şap karantinası

Kent genelinde küçükbaş hayvancılığın en yaygın olduğu Çemişgezek ilçesindeki bir köyde 35 küçükbaş öldü. Ölen hayvanların bağırsaklarından alınan numuneler üzerinde inceleme yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şap belirtileri üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla, hastalığın çevre köy ve mahallelere bulaşma riskine karşı Tekeli, Toratlı, Paşacık, Gözlüçayır, Bozağaç, Sarıbalta, Doğan, Payamdüzü ve Ulukale köyleri ile ilçe merkezine hayvan giriş çıkışlarının geçici olarak durdurulduğu, 30 gün boyunca gözetim karantinası kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kuzu ve oğlak kayıplarının önlenmesi için aşılama çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiği, yasaklara uyulmaması ve kaçak hayvan hareketlerinin tespiti halinde idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Şap hastalığı
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