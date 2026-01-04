HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunceli'de tüm köy yolları açıldı! Çalışmalar aralıksız sürüyor

Tunceli genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında tüm köy yolları ulaşıma açılırken, mezra yollarında ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tunceli'de tüm köy yolları açıldı! Çalışmalar aralıksız sürüyor

Tunceli’de kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte İl Özel İdaresi koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor. İl genelinde zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen sahada görev yapan ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tüm köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla gece gündüz görev yapan ekipler, özellikle yüksek kesimler ve ulaşımı güç mezralarda çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde iş makineleri ve personel, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi için 7/24 esasına göre sahada görev yaparak ulaşımda aksamaların önüne geçmeyi hedefliyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya Güvenlik Konseyi'nden Trump açıklaması: "Yasa dışı ancak tutarlı"Rusya Güvenlik Konseyi'nden Trump açıklaması: "Yasa dışı ancak tutarlı"
Manisa'da trafik kazası! 3 yaralıManisa'da trafik kazası! 3 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.