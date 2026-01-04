Tunceli'de tüm köy yolları açıldı! Çalışmalar aralıksız sürüyor

Tunceli’de kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte İl Özel İdaresi koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor. İl genelinde zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen sahada görev yapan ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tüm köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla gece gündüz görev yapan ekipler, özellikle yüksek kesimler ve ulaşımı güç mezralarda çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde iş makineleri ve personel, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi için 7/24 esasına göre sahada görev yaparak ulaşımda aksamaların önüne geçmeyi hedefliyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır