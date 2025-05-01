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Tunceli Devlet Hastanesinde yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

Tunceli Devlet Hastanesinde kuru hava gazı pompalayan sistemde meydana gelen arıza nedeniyle eksi bir kata yayılan duman paniğe sebep oldu. Duman nedeniyle 35 yatan hasta ve çalışanlar kısa sürede tahliye edilerek hastane bahçesine çıkarıldı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran da olay nedeniyle hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

Tunceli Devlet Hastanesinde yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

Tunceli Devlet Hastanesinin eksi birinci katında bulunan kuru hava gazını pompalayan sistemde sabah saatlerinde motor arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle hastaneye duman yayılırken yetkililer bir yandan durumu elektrik, doğalgaz yetkilileri ile itfaiye ekiplerine haber verirken öbür yandan yatan hastalar ile refakatçilerinin tahliyesini gerçekleştirdi. Kısa sürede tüm hastalar hastane bahçesine çıkarılırken dumanın olduğu katta inceleme yapılarak dumanın tahliyesine başlandı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Hastanenin eksi birinci katında teknik odaların bulunduğu katta kuru hava gazını pompalayan sistemde bir motor arızası çıktı ve duman üretmeye başladı. Olayın tetkiki için hem gaz idaresi yetkilileri hem itfaiye hem de elektrik teşkilatımız buraya geldi. Çok şükür ciddi bir olay yok. Fakat hastalarımızın, yakınlarının ve doktorlarımızın konforunu etkileyen bir duman oluştu. Bu duman şu an itibariyle tahliye oldu. 35 yatan hastamız vardı. Şimdi dumanın da tahliyesiyle beraber hastalarımızı tekrar hastanemize kabule başlayacağız. Hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edildi ciddi bir olay yok. Hastanemizde yatan hastalarımıza, doktorlarımıza ve hasta yakınlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler daha sonra hastane bahçesine çıkarılan hastalar ile yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Tunceli
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