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  4. Tunceli'nin doğa harikasına yasak üstüne yasak! Munzur Gözeleri 7 ay boyunca kullanıma kapandı

Tunceli'nin doğa harikasına yasak üstüne yasak! Munzur Gözeleri 7 ay boyunca kullanıma kapandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
24.03.2025 17:03
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Tunceli Valiliği, Munzur Gözeleri'nde 29 Mart-15 Eylül tarihleri arasında yüzme, piknik ve kamp yapma yasağı getirildiğini duyurdu.

Tunceli'nin doğa harikasına yasak üstüne yasak! Munzur Gözeleri 7 ay boyunca kullanıma kapandı

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesine 17, kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan, 2001'de 1'inci derece doğal sit alanı, geçen ay da Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Munzur Gözeleri'nde 29 Mart-15 Eylül tarihleri arasında yüzme, piknik ve kamp yasağı getirildiğini duyurdu.

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Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Ziyaret köyündeki Munzur Gözeleri'nde köy içerisindeki köprüden batı istikametine doğru su kaynağının çıktığı ilk bölgeye kadar, su kenarında ve çevresinde ateşli ve ateşsiz piknik yapmak, dışarıdan malzeme getirerek (masa, sandalye vb.) konaklama yapmak yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların suya girmesi, kamp kurması ve karavanla konaklaması yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların ağaç ve bitki toplaması ve bölgeye çöp bırakması yasaktır. Gözeler içerisine engelli ve yaşlı vatandaşların araçları hariç araç alınması yasaktır" denildi.

(DHA)

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Tunceli munzur valilik yasak
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