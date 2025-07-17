HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tunceli Valisi'nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, 'bizi nasıl koruyacak' dedi

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün bir ziyareti sırasında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Vali Aygöl yanındakilere çiğköfte ikram etti ancak korumasına sadece marul verdi. Korumanın şaşkın anları herkesi tebessüm ettirirken Vali'den de güldüren başka bir açıklama geldi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün, esnaf ziyareti sırasında koruma polisine sadece marul verip, içine çiğ köfte koymayı unutması sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Tunceli Valisi nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, bizi nasıl koruyacak dedi 1

MARULUN İÇİNE ÇİĞ KÖFTE KOYMAYI UNUTTU

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı. Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu. Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu.

Tunceli Valisi nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, bizi nasıl koruyacak dedi 2

İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Aygöl’ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. Yaşanan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, tebessüm ettirdi.

Tunceli Valisi nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, bizi nasıl koruyacak dedi 3

"BİZİ NASIL KORUYACAK"

Vali Aygöl, o anları sosyal medya hesabından "Kendi lokmasına sahip çıkamayan koruma bizi nasıl koruyacak" ifadesiyle paylaştı.

Tunceli Valisi nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, bizi nasıl koruyacak dedi 4

Yaşanan o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Tunceli Valisi nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, bizi nasıl koruyacak dedi 5

Tunceli Valisi nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, bizi nasıl koruyacak dedi 6

Tunceli Valisi nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, bizi nasıl koruyacak dedi 7

Tunceli Valisi nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, bizi nasıl koruyacak dedi 8

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu enfeksiyonda ciddi artış var!Bu enfeksiyonda ciddi artış var!
TBMM Genel Kurulu toplandıTBMM Genel Kurulu toplandı

Anahtar Kelimeler:
Vali Tunceli koruma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Ayşe Tokyaz cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı: Kan dondurucu detaylar!

Ayşe Tokyaz cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı: Kan dondurucu detaylar!

Özel'den gündem yaratacak göndermeler

Özel'den gündem yaratacak göndermeler

"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"

"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"

G.Saray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...

G.Saray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.