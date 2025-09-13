Tunceli’de araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Kangal köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada, 1’i bebek 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Uzun uğraşlar sonucu aracın düştüğü yere inen AFAD ve itfaiye ekipleri yaralıları, sedye ve merdiven yardımıyla karayoluna çıkardı.
Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
