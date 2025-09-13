HABER

Tunceli’de araç uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1’i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Kangal köyü mevkiinde meydana geldi.

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Kangal köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada, 1’i bebek 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu aracın düştüğü yere inen AFAD ve itfaiye ekipleri yaralıları, sedye ve merdiven yardımıyla karayoluna çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

