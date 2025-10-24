HABER

Tunceli’de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti

Tunceli’de yerleşim yerine inen dağ keçilerinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri yüzleri gülümsetti.Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yerleşim yerlerine kadar inen dağ keçileri, bu kez kameraya verdikleri sevimli tepkilerle ilgi çekti.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yerleşim yerlerine kadar inen dağ keçileri, bu kez kameraya verdikleri sevimli tepkilerle ilgi çekti.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, keçilerin kamerayı fark eder etmez hareketsiz kalıp uzun uzun bakmaları izleyenleri gülümsetti.

Bölge halkı, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında dağ keçilerinin sık sık yerleşim alanlarına kadar indiğini belirterek, onların Tunceli’nin doğasının bir parçası olduğunu dile getirdi.

