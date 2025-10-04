Tunceli’de engellilere hem eğitim hem gelecek güvencesi

Tunceli Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan projelerle engelli bireyler bir yandan üniversitede eğitim alırken diğer yandan da çalışarak kendi ayakları üzerinde duracak.

Tunceli’de Valilik koordinasyonunda, fikir sahipliği Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait olan, Munzur Üniversitesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen "Engelli Dostu Üniversite" ve "Engelsiz İş Gücü Programı" start aldı. Projelerle engelli bireyler ile devlet korumasındaki engelli çocukların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama daha güçlü şekilde dahil olmaları hedefleniyor.

Munzur Üniversitesi bünyesinde yürütülen "Engelli Dostu Üniversite" protokolü sayesinde engelli bireylerin sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımı teşvik ediliyor, bu sayede onların sosyal gelişimlerine katkı sunuluyor. Öte yandan "Engelsiz İş Gücü Programı" ise Tunceli İŞKUR İl Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanıyor. Program kapsamında devlet korumasındaki engelli vatandaşlar, kamu kurumlarında haftada 3 gün iş deneyimi kazanıyor. Aynı zamanda mesleki eğitimlerle desteklenen katılımcılar istihdama hazırlanıyor. Çalışılan her gün için bin 83 TL harçlık ve SGK prim ödemesi yapılırken, bu ödemeler altın olarak özel hesaplara aktarılıyor. Böylece katılımcılara hem ekonomik birikim hem de uzun vadeli güvence sağlanıyor. Projeler, ayrıca korunma altındaki çocukların küçük yaşlardan itibaren beceri kazanmalarına, özgüvenlerini geliştirmelerine ve topluma üretken bireyler olarak katılmalarına da önemli katkı sağlıyor.

Tunceli Bedri Es Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde koruma altında bulunan 18 yaşındaki Ferdi Koça, hem bulunduğu bakım merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor, hem de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışıyor. Koça, "Evrak götürüyorum, kendi çayımı alıyorum, kendim götürüyorum. Çardağa gidiyorum, müdür bey çay istediğinde çayını götürüyorum" dedi.

"OKULUM BİTTİ, İŞE BAŞLADIM. ARTIK PARA KAZANIYORUZ"

Aynı kurumda, koruma altında bulunan ve Tunceli İŞKUR İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 20 yaşındaki Aziz Ağırman, "Okulum bitti, işe başladım. Artık para kazanıyoruz. Haftam iyi geçiyor, maaşım da çok olacak. Çalışmaya başladım, burada çok mutluyum. Ablalarla da iyi anlaşıyoruz. Çay içiyoruz, bir sürü şey yapıyoruz. Saat 8’den 12’ye kadar, haftada 5 gün çalışıyorum. Bu arada hep para kazanmak zorunda kalacağım. Para kazanıyorum, ihtiyaçlarımı karşılıyorum" şeklinde konuştu.

"ENGELLİ BİREYLERİMİZİN HAYATA KATILIMINI SAĞLAMAK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR"

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "Bu 2 programda da amacımız engelli bireylerimizi vatandaşlarımızla bir araya getirmek, normal hayata karıştırmak ve onların da bu duruma ayak uydurmalarını sağlamak. Burada engelli bireylerimizin hayata katılımını sağlamak gibi bir hedefimiz var. Bu koordinasyondan dolayı kamu kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitemize, yöneticilerine, engelli bireylerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, "Bu arkadaşlara kendi engellerinin engel olmayacağı mesleklerde, üniversitemizin ihtiyacına yönelik kültür, sanat, spor etkinlikleri dahil eğitmek için işin içerisinde yer alıyoruz. İnanıyoruz ki pırlanta gibi gençler. Bu gençleri; kendilerinin ilgi alanlarında yetişmesini, yönetim becerilerini geliştirmeyi, herhangi bir alandaki bilgilerini ve teknolojik kullanımlarını 9 ay boyunca tamamladığımız takdirde rahatlıkla istihdam fırsatı yakalayacaklarına inanıyorum" diye kaydetti.

"HAYATA DAHA GÜVENLE BAKABİLECEKLER"

Programın fikir sahibi Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, "Toplumun içerisine adapte olacaklar, sosyalleşecekler, insanlarla iletişim kuracaklar. Aynı zamanda para kazanacaklar, onların da birikimi olacak. Hayata daha güvenle bakabilecekler. Devlet koruması altında olsalar da onlar için bu konu çok önemli. Üniversiteye başlayacaklar; orada resim, müzik, beden eğitimi ve İngilizce dersleri görecekler. Sadece bizim koruma altındaki çocuklarımız olmayacak. Toplamda 11 bizim çocuğumuz, 14 de toplum içerisinde bulunan engellilerimizden aldığımız kayıtla toplam Tunceli genelinde 25 vatandaşımız hem üniversiteli olacak hem de İŞKUR kapsamında kurumlarda çalışmaya başlayacaklar. Bu konu bizim için çok farklı, topluma adapte olmaları, toplumun içerisinde olmaları çok kıymetli. Kendilerini değerli hissetmelerine sebep oluyor. Sadece devlet kurumlarında, kurum işlerinde değil aynı zamanda toplumun her yerinde engellilerle beraber olmak, görmek ve hayatlarına dokunmak istiyoruz. Bu birkaç gün içerisinde aynı zamanda bizim kurumumuzun sosyal medya hesaplarını da yönetiyorlar, kurumumuzda özel kalem ve güvenlik görevliliğini de yapıyorlar. Gözlerindeki mutluluk bizi çok mutlu ediyor, umut veriyor. Onların bu aşamaya gelmelerinde katkımız olmuşsa ne mutlu bize" dedi.

"KARDEŞLERİMİZİN HAYATINA DOKUNMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

İŞKUR Tunceli İl Müdürü Emrah Karakurt ise "Bu kardeşlerimizin hayatına dokunmak bizim için önemli. Toplum dışında kalmamalarını, toplumun içinde yer almalarını istiyoruz. Biz de burada kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Hep beraber, güzel bir aile gibi çalışmaya devam ediyoruz. Bu bizim için çok mutluluk ve keyif verici. Bizim çalışma arkadaşlarımız içinde de Aziz kardeşimiz şimdiden maskot gibi oldu. Tüm arkadaşlarımız onunla sohbet ediyor, şakalaşıyorlar. Aziz de çok mutlu. Bizim arkadaşlarımız da çok mutlu" ifadelerini kullandı.

