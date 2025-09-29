Tunceli'de trafik kazası: 5 Yaralı

Tunceli’de iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Bu kazada beş kişi yaralandı. Olay, Miskişah Piknik Alanı mevkiinde gerçekleşti. Ovacık yolundan gelen otomobil, bir ara yoldan çıkan başka bir araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazada yaralanan beş kişi oldu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada araçta sıkışan dört vatandaş, AFAD ve itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı. (İHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır