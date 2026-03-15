HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye 180 bin TL ceza

Trabzon’da tünelde aracını durdurarak müzik eşliğinde beraberindekilerle dans eden sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Trabzon’da bulunan Akyazı Tüneli’nde meydana geldi. Tünelde ilerleyen aracını durduran sürücü ile beraberindeki yolcular, müzik eşliğinde dans etti.

TÜNELDE TEHLİKELİ HAREKETLER: ARACI DURDURUP DANS ETTİLER

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde sürücü ve beraberindekilerin trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde araçtan inerek müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, tünelde dans edenlerin yer aldığı görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Vatandaşlarımızın huzurunu ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ceza Trabzon trafik tünel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.